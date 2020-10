Astros empata serie con Rays y mandan a juego decisivo por el Campeonato de la Liga Americana

Los Astros de Houston derrotaron a los Rays de Tampa Bay en el Juego 6 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana del viernes por la noche por una puntuación de 7-2, evitando la eliminación por tercer día consecutivo y forzando un Juego 7 decisivo el sábado.

El ganador de mañana avanzará a la Serie Mundial, donde se enfrentará a los Bravos de Atlanta o los Dodgers de Los Ángeles.

Los Astros se unen a los Medias Rojas de 2004 en los libros de historia: Perder la ventaja 3-0 en una serie de siete, casi garantiza que el equipo perderá la serie. La excepción en la historia del béisbol han sido los Medias Rojas de Boston de 2004, quienes superaron un déficit de 3-0 contra los Yankees de Nueva York para ganar el banderín.

The @Astros are the 2nd team in MLB history to fall behind 3-0 in a best-of-7 series and force a Game 7 (2004 @RedSox).

— MLB Stats (@MLBStats) October 17, 2020