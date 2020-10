¿Qué es la Propuesta 24?

Recupere el control de su información personal

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Las empresas más grandes del mundo recopilan información profundamente personal y privada sobre todos nosotros. La información se comparte y se vende sin muchas restricciones y, con frecuencia, ni siquiera se mantienen a salvo. La Proposición 24 permite a los residentes de California recuperar el control sobre su información personal.

Desde enero de este año, la ley de California (“California Consumer Privacy Act” o CCPA) ya obliga a ciertas empresas que recopilan datos personales a cumplir con requisitos de transparencia, acceso, y cancelación de datos, prohíbe la venta de los datos personales de los jóvenes y obliga a las empresas que venden la información personal de los adultos a permitir que estos restrinja la venta. Además, esta ley estatal prohíbe que las empresas discriminen en contra de consumidores que deciden hacer uso de sus derechos. Sin embargo, la ley permite que las empresas que no cumplen eviten ser sancionadas simplemente cambiando sus prácticas en 30 días de ser notificadas del incumplimiento.

La industria está tratando de debilitar y limitar la aplicación de esta nueva ley pero la Propuesta 24 no solo prohíbe que se debiliten los derechos que ya tienen los consumidores, sino que añade protecciones más fuertes.

Si se aprueba la Propuesta 24, se añadirán nuevos requisitos para las empresas y se proporcionarán nuevos derechos a los consumidores. Por ejemplo, la propuesta exige que las empresas informen a los consumidores del periodo durante el cual conservarán los datos y permite que los consumidores exijan que se corrijan la información personal si los datos son incorrectos.

Para los datos sensibles (como la información sobre su salud, sus finanzas, y su raza o procedencia étnica) los consumidores no solo podrán prohibir la venta sino que también podrán requerir que las empresas limiten su uso a solo lo que es estrictamente necesario para proporcionar los servicios solicitados.

La propuesta no permite que las empresas que no cumplen eviten ser sancionadas cambiando sus prácticas y triplica la sanción para los que no cumplen con los derechos de los menores de edad.

La propuesta también aclara que las empresas que no siguen procedimientos de seguridad razonables y, por culpa de eso, permiten el acceso a la información personal por parte de organizaciones no autorizadas o el robo de los datos personales no pueden evitar ser sanciones simplemente implementando medidas de seguridad 30 días después de la filtración de datos.

Para asegurarse de que los residentes de California son respetados, la propuesta crea una nueva agencia estatal que supervisará y hará cumplir la ley, la Agencia de Protección de la Privacidad de California (CPPA.) La agencia establecerá las reglas para cumplir con los requisitos de la ley, como la corrección de los datos personales, y se asegurará de que las empresas no ignoren las solicitudes de derechos que presenten los consumidores.

En resumen, la proposición 24 pone en sus manos el poder de recuperar el control sobre su información personal y protege especialmente la información sensible y la información de los menores.