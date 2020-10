Así fue el desastroso primer matrimonio de Niurka

Esta experiencia marcó a la bailarina y a su hijo

Niurka Marcos, también conocida como la “mujer escándalo”, nunca ha tenido pena de hablar de su vida personal, la cual ha estado llena de momentos difíciles que ha tenido que enfrentar con el tiempo. Uno de ellos fue su primer matrimonio, del cual no tiene un buen recuerdo.

La bailarina tienen 3 hijos, Emilio, Romina y Kiko, fue el padre de éste último quien la hizo sufrir mucho, pues tuvo con él un matrimonio lleno de violencia física y psicológica.

Su primer esposo fue Federico, en varias ocasiones él la agredía. En una entrevista para Despierta América que dio hace unos años, Niurka confesó que incluso su hijo mayor sufría de agresión física también por parte de su padre y llegó a ver cómo él la violentaba.

“Una vez en una habitación me ahorcó, yo sentía que me desvanecía, me estaba faltando el aire y Kiko estaba a dos metros, sentadito jugando en el piso. Otra vez fue cuando me puso la pistola en la sien, que en esa ocasión me hice hasta pipí”, dijo la cubana con mucho pesar.

Además de esto, Niurka también tuvo que enfrentar otro tipo de agresiones, como cuando él quería que el nacimiento de Kiko fuera cesárea, para que así la cubana quedara “marcada” de por vida y no pudiera volver a bailar y mostrar su cuerpo como acostumbraba.

A pesar de haber pasado por ese trágico momento de su vida, Niurka no se dio por vencida y siguió luchando para salir adelante con su hijo. Afortunadamente logró escapar de ese infierno y pudo hacer una carrera exitosa en el medio artístico. Posteriormente conocería a los padres de sus otros dos hijos y alcanzaría la fama por toda América Latina.

