“Busco justicia”, exjugador de Pumas señala a los culpables de negligencia en su lesión

El ex de Pumas solo quiere un trato digno

José Antonio García, exfutbolista de Pumas, dio una conferencia de prensa este lunes para señalar a los culpables de negligencia médica, que lo vio obligado a usar una silla de ruedas por una lesión mal atendida.

El ex defensa dijo que el expresidente y exdirector deportivo de Pumas fueron los responsables de terminar con su carrera.

“Mi tema empieza en el 2012, por lo cual hay muchos implicados, pero los más importantes son Rodrigo Ares de Parga, obviamente porque él vio todo eso y nunca me dio la cara, siempre me mandó con José Ramírez, el vicepresidente de operaciones. El señor me dijo ‘ni modo, te tocó a ti, tuviste mala suerte y si quieres demandar, pues demándanos”, dijo José Antonio García.

Toño García también dijo que Antonio Sancho tuvo un peso importante en el caso.

“Para mi cuarta cirugía, yo ya no tenía confianza en los médicos del club, solicité (a Sancho) irme afuera y no se me fue concedido”.

“Tengo cuatro cirugías en la cadera, me las hice todas con contrato vigente en el club donde hubo un caso de negligencia médica, ya que no se cumplió con el tiempo de rehabilitación. […] Busco justicia y un trato digno, porque antes de futbolista soy humano, así que eso busco, que nos traten bien a los futbolistas”, dijo José Antonio Garcia.

El exjugador, de ahora 28 años, ya llevó su caso al TAS, donde espera resuelvan a su favor debido a la negligencia con la que actuaron en su caso.