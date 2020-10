Chiquis Rivera rechaza volver con Lorenzo Méndez: ‘No me gusta la gente que se hace la víctima’

No hay vuelta atrás y el divorcio es inminente

Chiquis Rivera ha confirmado que ya tiene nuevo romance con el empresario conocido como Mr. Tempo. Aunque la cantante dijo que apenas se están conociendo, ya hasta fueron captados besándose en la boca.

Lo que sí es una realidad, es que Chiquis ya ha metido su solicitud de divorcio y no planea una reconciliación con su aún esposo Lorenzo Méndez.

“El amor nunca fue el problema”, Chiquis declaró a la prensa sobre si regresaría con Lorenzo. “Los dos nos queremos muchísimo pero hay cosas que se tienen que arreglar, cosas que él tiene que hacer o no hacer, lo que él quiera. Después de muchas cosas que he visto… no me gusta la gente que se hace la víctima. Eso no me gusta. Eso no lo respeto“.

Desde su separación de Lorenzo, Chiquis cambió su número de teléfono y ahora solo mantiene contacto con su aún esposo por medio de e-mail. Durante la entrevista, la hija de Jenni Rivera dejó entrever que él le reclamó por las imágenes que han aparecido entre ella y quien sería su nuevo amor.

“No he hablado con él y le dije que yo no tenía que explicarle nada a él porque ya estamos separados”, declaró la estrella. “Yo no ando con rodeos y yo le dije y él lo sabe. Tengo todos los e-mail’s [en donde] yo le estoy diciendo… y soy muy honesta con él. Él lo sabe, que no se haga”.