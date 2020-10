Diseña un dispositivo para que su perro se tome sus propios selfies

Una linda perrita se ha vuelto viral en las redes sociales gracias a sus increíbles selfies.

Westie Scraps ha acumulado más de 165,000 me gusta en Twitter después de que la propietaria, Simone Giertz, compartiera sus increíbles selfies que se consiguió hacer el animal gracias a construir la máquina con piezas de Lego.

I built my dog a selfie booth so she can take photos of herself by pushing a pedal with her paw pic.twitter.com/lpFTVZFlId

— Simone Giertz (@SimoneGiertz) October 15, 2020