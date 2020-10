No pueden encontrar a los padres de 545 niños inmigrantes que la Administración Trump separó

Los abogados que un juez federal designó para identificar a las familias migrantes que la Administración Trump separó en la frontera sur dicen que aún no han podido localizar a los padres de 545 menores. Al menos dos tercios de esos progenitores fueron deportados a Centroamérica sin sus hijos, según declaró la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).

La política de “tolerancia cero” que el Gobierno oficializó en 2018 estipulaba la separación de las familias con niños. Sin embargo, la propia Administración reconoció más tarde que esta medida se había estado llevando a cabo desde 2017 en algunos tramos de la frontera y a modo de proyecto piloto.

BREAKING: Through our litigation, we just reported to the court that the parents of 545 kids — forcibly separated by the Trump administration's cruel family separation practice — still cannot be found.

This is why we fight. https://t.co/OH34S8Play

— ACLU (@ACLU) October 21, 2020