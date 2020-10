Dodgers da pelea pero al final Rays obtiene la victoria en el segundo juego de la Serie Mundial

Los Tampa Bay Rays vencieron a los Dodgers de Los Ángeles en el Juego 2 de la Serie Mundial por 6-4 este miércoles por la noches. Así que la serie se extenderá a cinco juegos.

Brandon Lowe conectó un cuadrangular para los Rays en la primera entrada, y luego Joey Wendle impulsó dos con un doble en la cuarta mientras Tampa se adelantaba 3-0 en la quinta entrada. En esa quinta entrada, Lowe volvió a conectar un jonrón para llevar el margen a 5-0.

En el montículo, Blake Snell había dominado a los Rays. Sin embargo, con dos outs en el quinto, Chris Taylor anotó el primer hit del juego de los Dodgers al lanzar un jonrón de dos carreras para poner el marcador 5-2. Los Rays y los Dodgers intercambiaron carreras en la sexta para poner el marcador 6-3.

Corey Seager metió de de lleno a los Dodgers al partido en la octava. Turner lo siguió con doblete y los angelinos amenazan en la baja de la 8va.

Corey Seager rompió una nueva marca al conectar su séptimo cuadrangular en esta Postemporada y superó a Carlos Correa como el campocorto con más jonrones en unos playoffs.

