Inexplicable: hombre que era perseguido por la Policía se detuvo a cargar gasolina

La tarde del martes otra clásica persecución tuvo lugar en las autopistas del sur de California pero ésta vez contó con giro inesperado y fue muy distinta a las demás por un hecho: el conductor se detuvo por gasolina en pleno escape.

De acuerdo con la Policía de Glendora, citada por NBC, el hombre que estaba detrás del volante era buscado por el robo de un Home Depot e inició su escape cerca de las 5:05 de la tarde en la ciudad de Industry, al este de Los Ángeles.

WATCH LIVE: Only in LA. The driver in a police pursuit manages to stop at a gas station and fill up, apparently getting the cash discount, too. https://t.co/gpe5mIcgXd pic.twitter.com/wsNb00JIQG

— NBC Los Angeles (@NBCLA) October 21, 2020