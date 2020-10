Un segundo letrero de Trump imitando el estilo Hollywood reaparece en California

El pasado 5 de octubre informamos que un letrero que imitaba el estilo del legendario aviso de Hollywood, apareció en las montañas de Los Ángeles con un peculiar cambio: solo decía TRUMP.

El aviso que fue colocado al borde del Freeway 405, uno de los más transitados de la ciudad, fue removido rápidamente el mismo día, pero a pocas semanas del hecho, ha reaparecido en Corona, California una ciudad del condado de Riverside al sur este de Los Ángeles.

Back again?

A "Trump" sign that went up in the Sepulveda Pass in early October that was taken down might have a new home — in Corona. https://t.co/Dm6oR94xyK pic.twitter.com/0Js1UAk6lF

— NBC Los Angeles (@NBCLA) October 20, 2020