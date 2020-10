Registros fiscales de Trump revelan detalles sobre sus actividades comerciales en China, según el NYT

El historial fiscal del presidente Donald Trump está lleno de acuerdos financieros en el extranjero, algunos de los cuales involucra al estado chino, según informó The New York Times en la tarde de este martes.

La investigación periodística revela que el magnate trató de establecer proyectos comerciales en el país asiático. Sus esfuerzos cayeron en saco roto, pero para ellos estuvo operando allí una oficina durante su primera candidatura a la presidencia y forjó una colaboración con una importante empresa que controla el Gobierno chino.

El periódico neoyorquino destaca la existencia de una cuenta bancaria que no se conocía previamente y que controla la administración de Trump International Hotels. Dicha cuenta pagó $188,561 dólares en impuestos a China entre 2013 y 2015, mientras la compañía del mandatario buscaba allí acuerdos de licencia.

El representante demócrata por Texas Julián Castro destacó en Twitter que Trump pagó más impuestos en China que en Estados Unidos. Otra publicación del Times sobre el historial fiscal del presidente reveló que tanto el año que ganó las elecciones (2015) como el primero que estuvo ocupando la Casa Blanca (2016) pagó $750 dólares de impuestos federales. Al menos durante 10 años no pagó nada.

Trump paid $188,561 in taxes in China and $750 in taxes in the U.S. https://t.co/C8B5F3nbOC

— Julián Castro (@JulianCastro) October 21, 2020