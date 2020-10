La NBA podría permitir que sus jugadores consuman marihuana a partir de la siguiente temporada

Después de concluir una temporada atípica de la NBA con los Lakers coronándose campeones después de 10 largos años. Ya se están afinando los detalles para la siguiente temporada y puede haber un interesante cambio: permitir a los jugadores consumir marihuana.

De acuerdo a información del sitio especializado en baloncesto, Real GM, durante los días de cuarentena en la burbuja de Orlando, la NBA no realizó pruebas de consumo de marihuana en los jugadores y esto podría haber contribuido al buen nivel de juego mostrado en los partidos.

