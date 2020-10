VIDEO: UNAM suspende a dos profesores por comentarios misóginos

Un tercero también fue denunciado, pero aún no se han tomado medidas al respecto

MÉXICO – Ante la modalidad de educación a distancia por la pandemia del coronavirus, se han registrado diversas situaciones polémicas por parte de profesores que han insultado y humillado a sus alumnos; ahora se suman dos académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que fueron suspendidos tras ser exhibidos en redes sociales realizando comentarios sexistas, misóginos y que incitan a la violencia de género, durante las clases virtuales.

Los casos se registraron en la Facultad de Química de la UNAM, los videos fueron exhibidos en la cuenta de Twitter del movimiento feminista Colectiva Toffana FQ.

Aunque fueron tres profesores denunciados por las activistas, solamente fueron suspendidos dos, del tercero aún no se da a conocer la medida a tomar por parte de la UNAM

El primer caso se trata del profesor Mario Chin, quien durante su clase virtual hizo comentarios y chistes sexistas, que no provocaron risa entre sus alumnos, y por el contrario fue denunciado en las redes sociales.

“Ay quién le decía la mufla (horno) de oro… Saben por que?… Es que era la que más novios tenía y era la más ardiente de todas”, dijo el profesor casi en un monólogo, ya que sus alumnos enmudecieron ante dichos comentarios.

Y a pesar de que no recibía respuestas, el siguió con sus comentarios machistas, solo de un alumno que de tono muy serio contestaba, pero sin reírse.

“Voy a decir una cosa muy fea, que van a decir ‘este maestro es muy vulgar’- Hay una niña que le decían la bolsa de hielo de oro. ¿Ustedes saben por qué?”, cuestionó el profesor, y al parecer el mismo alumno que estuvo respondiendo siguió la conversación.

Tras una “explicación” dio la respuesta.

“Hay viene la parte fea y vulgar que soy, porque esta niña con unos golpes aflojaba, como las bolas de hielo, jajaja”, dijo el profesor y ante la nula respuesta, él siguió con su monólogo y preguntó a sus alumnos si habían entendido el chiste, pero no recibió respuesta.

“Me entendieron o no me entendieron, después no me pregunten, ya no vuelvo a decir. Al rato que lo entiendan se van a reír”, finalizó el profesor Chin.

Mario Chin, profesor de la Facultad de Química.

El segundo profesor suspendido fue Arturo Zentella, quien provocó indignación y polémica por la respuesta que dio a una alumna que pidió una asesoría sobre los trabajos y clases virtuales.

El maestro le advirtió a la alumna que las lecturas colocadas en Drive, no sustituían las clases virtuales, a lo que la estudiante dice estar consciente de esa situación, y le pregunta que entonces que se puede hacer.

“Pues como ahora no es presencial, no te puedo proponer sexo, así es que no se me ocurre”, dijo el profesor.

Zentella, profesor de la Facultad de Química.

Y no solo fue solo ese video, sino después el movimiento feminista Colectiva Toffana FQ.

“Los que me hables de usted y no me digan Arturo. Me digan profesor… yo les sugiero que cuando tengan oportunidad y así lo consideren pertinente vayan y chinguen a su pu&% madre”, expresó el académico.

El material fue compartido en las redes sociales, y se hizo rápidamente viral, en medio de una serie de protestas que se han realizado en México por feministas por la violencia de género.

Medidas en la UNAM

Ante esos videos, Carlos Amador Bedolla, director de la Facultad de Química determinó suspender a los dos profesores, mientras el área de Comunicación Social central de la UNAM difundió y respaldó la determinación del directivo.

“Ante la publicación de un video en redes sociales, donde se expresan comentarios sexistas y misóginos, he tomado la decisión de separar de cualquier contacto con estudiantes a un profesor de asignatura del Departamento de Fisicoquímica”, destaca el comunicado.

“Y también derivado de evidencia múltiple de actos considerados como violencia de género, que provocaron la indignación de las alumnas de la Facultad, he tomado la decisión de separar de cualquier contacto con estudiantes a un profesor de asignatura, integrante del Departamento de Matemáticas”, agregó, sin mencionar nombres, pero en las redes sociales fueron reveladas las identidades de los académicos.

Separa la Facultad de Química a dos profesores por violencia de género.

“La Facultad de Química está comprometida en su lucha para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género”.

A través de un comunicado, la dirección reconoció el paro de labores, el cual fue un punto que se acordó con integrantes de la Colectiva Toffana, quienes llamaron a autoridades universitarias a reconocer el cese de actividades académicas como una medida de presión.

Asimismo, las mujeres encapuchadas mantienen tomadas las instalaciones de la Facultad, desde el pasado 14 de octubre y se anunció que los exámenes extraordinarios se postergarán una semana y los de titulación podrán continuar.

El colectivo exige el cese de acoso y violencia de género en la máxima casa de estudios.

La Facultad de Química ha dispuesto canales para que alumnas que hayan sufrido algún tipo de violencia de género denuncien para que de forma institucional pueda acompañarse el caso y proceder conforme a la Legislación Universitaria.

Un tercer profesor, que no ha sido sancionado, también hizo comentarios misóginos.

Se trata de Ramón Betancourt, igual de la Facultad de Química, que afirma que la culpa no solo es del acosador.

“No es nada más por culpa del acosador, también las mujeres dejan mucho que dar”.