Incendio en Colorado explota en tamaño y obliga a evacuar a miles

Un furioso incendio forestal en Colorado provocó más órdenes de evacuación obligatorias el jueves por la tarde cuando saltó la División Continental en el Parque Nacional Rocky Mountain, alimentado por pinos devorados por la sequía y un clima seco y ventoso.

#CameronPeakFire is 206,977 acres & 55% contained. It’s important to remember that suppressing fire takes the cooperation of many people, agencies, and organizations, public and private, working hand in hand, along with your support. Thank you all. — Canyon Lakes Ranger RD (@usfsclrd) October 22, 2020

Alrededor del mediodía, hora local, la Oficina del Sheriff del Condado de Larimer alertó a las personas en partes de la ciudad de Estes Park, en el lado este del parque nacional, para que abandonaran sus hogares y negocios debido al incendio llamado East Troublesome Fire, que ha quemado más de 196 millas cuadradas y solo está contenido en un 5%.

“Evacuar el área de inmediato y lo más rápido posible”, decía un mensaje de emergencia. “No demore en salir para recoger sus pertenencias o hacer esfuerzos para proteger su hogar o negocio”.

This afternoon's view of widespread wildfire activity in the Colorado Rockies. This includes the large hot spot of the #EastTroublesomeFire. pic.twitter.com/6uUBB5A21Z — CIRA (@CIRA_CSU) October 22, 2020

Las autoridades evalúan que es posible que dos grandes incendios en el estado estén a punto de unirse en un voraz y monstruoso desastre, porque están a pocas millas entre sí:

State fire officials believe the #CameronPeakFire and the #EastTroublesomeFire are only 10-12 miles apart right now. https://t.co/rsTgEIfAo5 — Kelly Werthmann (@KellyCBS4) October 22, 2020

“Tenemos la confirmación de que el East Troublesome Fire del condado de Grand se ha detectado al este de la división continental en RMNP en el condado de Larimer”, dijo el alguacil de Larimer, Justin Smith, en una publicación de Facebook. RMNP es la abreviatura de Rocky Mountain National Park.

Latest satellite info shows increased fire intensity on the #EastTroublesomeFire early this afternoon. The fire has jumped the Continental Divide and is now burning in the upper reaches of Rocky Mountain National Park. #COwx pic.twitter.com/6onPKwCfi4 — NWS Boulder (@NWSBoulder) October 22, 2020

La ciudad de Grand Lake fue evacuada apresuradamente durante la noche del miércoles cuando el fuego creció de forma rápida e inesperada. “En este momento sabemos que hay estructuras perdidas … en la medida en que esas estructuras se perdieron, no tengo idea”, dijo el jueves el alguacil del condado de Grand, Brett Schroetlin, en una rueda de prensa.

El incendio ya destruyó varias viviendas y estructuras en poblados al noroeste de Denver, que este jueves amaneció cubierta de neblina, humo y ceniza, y provocó el cierre del Parque Nacional Rocky Mountain, uno de los más visitados del país.

Mandatory evacuation orders now in place for areas of Estes Park, including downtown. That means me, now in a major traffic jam with all the other folks trying to get out of town. pic.twitter.com/C7Gw0vLlBm — Michael Elizabeth Sakas (@_msakas) October 22, 2020

Por el incendio East Troublesome y otros aún no controlados en los condados Boulder y Larimer, incluyendo el incendio Cameron Peak (el mayor en cuanto a área quemada en la historia de Colorado), la calidad del aire en Denver disminuyó significativamente y esta mañana la capital estatal amaneció cubierta de una mezcla de neblina, humo y ceniza.

Se anticipa que la situación mejorará sensiblemente en las próximas 72 horas, cuando se espera una nevada en las montañas de Colorado y lluvia en Denver, lo que ayudaría a apagar los incendios y despejaría el aire sobre la ciudad.

Por su parte, la Cruz Roja de Colorado indicó que 200 de sus voluntarios llegaron a la zona afectada por el East Troublesome y establecieron un centro de alimentación donde servirán unas 20,000 comidas al día para las 5,000 personas desplazadas y el personal de emergencia, además de proveer alojamiento a unas 1,300 personas que perdieron sus viviendas. Según la Cruz Roja, esa operación costará cerca de un millón de dólares.

Con información de EFE y weather.com