Kim Kardashian reveló una gran tristeza a través de Instagram, la cancelación de su primer programa

La estrella televisiva Kim Kardashian está a punto de despedirse del reality ‘Keeping Up with the Kardashians’ que, tras catorce temporadas en antena, ha hecho de ella una de las celebridades más mediáticas y exitosas del mundo.

Sin embargo, en su última conversación con los internautas, la también modelo y empresaria ha revelado que, antes del estreno del citado espacio, ya había empezado la grabación de otro que, no obstante, fue cancelado casi de forma automática.

“Se supone que debería haber aparecido en otro reality llamado ‘I’m a Rich Kid Get Me Out of Here‘, pero el proyecto se suspendió antes de que empezáramos a grabar. Luego apareció ‘KUWTK'”, ha confesado la socialité en su charla con sus seguidores de Instagram, la cual coincide con la llegada de su 40 cumpleaños.

La esposa de Kanye West ha reconocido que semejante varapalo la dejó muy triste y “devastada”, aunque esas sensaciones no se prolongaron demasiado en el tiempo. Y es que poco después nació el mencionado programa que le ha convertido en toda una leyenda de la pequeña pantalla y en una de las figuras públicas mejor pagadas del planeta.