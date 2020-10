Así es la imponente mansión que perteneció a Joe Biden y que fue exhibida por Eric Trump

La carrera presidencial está en su recta final, donde Donald Trump buscará reelegirse por cuatro años más, mientras que el exvicepresidente Joe Biden buscará que la Casa Blanca vuelva a manos de los demócratas.

Es tan apasionante la contienda que los familiares de ambos contrincantes también se han visto inmersos en la polémica, como sucedió recientemente con Eric Trump, el hijo del magnate, quien recurrió a su cuenta de Twitter para exhibir la supuesta riqueza del candidato demócrata, pero lo hizo con una información llena de imprecisiones.

Eric, de 36 años, compartió una fotografía de una imponente mansión que perteneció a Joe Biden, con el fin de señalar de que era imposible que con su sueldo de senador pudiera tener una residencia de tales dimensiones.

“El salario de un senador de los Estados Unidos es de $174,000 dólares al año. Esta es la casa de Joe Biden… parece legítima”, escribió Eric Trump el pasado 17 de octubre.

Tras los señalamientos, el reportero de investigación Mike McIntire aseguró que la vivienda en cuestión efectivamente perteneció al candidato demócrata, pero que ya tenía 24 años sin vivir ahí.

Mike recordó que la casa, con una extensión de 10 mil 125 pies cuadrados y dos pisos de altura, fue comprada por el esposo de Jill Biden en 1975, tres años después de su divorcio de Neilia Hunter.

En aquel entonces pagó por ella solamente $185 mil dólares, ya que estaba preparada para su demolición.

En 1996, tras 21 años de mejoras constantes y ampliaciones, Biden la vendió en $1.2 millones de dólares.

La residencia, marcada con el número 6 de Montchan Drive y construida en 1930, cuenta con cinco dormitorios, 2.5 baños, cocina, comedor, vestíbulo, sala de estar, sala principal, entre otras habitaciones, incluido un sótano que no ha sido concluido.

Al exterior cuenta con extensas áreas verdes, con una casa de huéspedes, con una piscina con su respectiva área de spa y su casa de piscina.

También tiene una área de juegos infantiles y diversas glorietas llenas de vegetación.

The salary of a U.S. Senator is $174,000 per year. This is Joe Biden’s house…. seems legit 🙄 pic.twitter.com/DtD0DzXlrY

— Eric Trump (@EricTrump) October 17, 2020