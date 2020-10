Dos enormes incendios están a punto de unirse en Colorado y causar evacuaciones masivas

DENVER, Colorado – Autoridades locales de Colorado advirtieron este viernes del riesgo de que el mayor incendio forestal en la historia del estado se una en los próximos días con el de más rápido crecimiento jamás visto en una región que se vería abocada evacuaciones masivas y a sufrir “lo peor de lo peor”.

En agosto pasado se desató de manera natural el llamado incendio Cameron Peak, controlado sólo parcialmente, que quemó más de 86,000 hectáreas y destruyó unos 300 edificios al oeste de las ciudades de Fort Collins y Loveland.

Y esta semana, aparentemente causado por intervención humana, se inició el incendio East Troublesome, cerca de las localidades de Granby y Grand Lake, al oeste del Parque Nacional Rocky Mountain (RMNP).

En sólo tres días, el fuego arrasó casi 70,000 hectáreas, consumiendo “muchas y numerosas estructuras”, según dijo el alguacil Brett Schroetlin, del condado de Grand.

Hasta esta mañana, el borde norte del incendio East Troublesome estaba a la altura de la montaña Stone’s Peak, a sólo 15 millas (unos 30 kilómetros) de distancia del fuego denominado Cameron Peak, una distancia que uno y otro incendio recorrieron anteriormente en menos de un día.

Evacuation from Estes Park has traffic backed up for miles and miles. The only sound is the squeak of brakes. #cameronpeakfire #EastTroublesomefire pic.twitter.com/uLYZWcmH84

Por eso, según Schroetlin, la posibilidad de un megaincendio que amenace a las principales ciudades del norte de Colorado, incluyendo el popular centro turístico de Estes Park, es muy alta, aunque se espera que la llegada de un frente frío este domingo demore o incluso impida la fusión de los incendios.

Mientras tanto, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), en las áreas afectadas fuertes vientos soplarán desde hoy y hasta el domingo, lo que dificultaría las tareas de extinción.

Horrible situation in Colorado.

This is the edge of Lake Granby consumed by the #EastTroublesomeFire.

There’s a couple neighborhoods with dozens of homes tucked back on the right side of the road that fire crews were fighting to save about an hour ago. pic.twitter.com/M81iAts3gZ

— Jeffrey Cook (@JeffreyCook) October 22, 2020