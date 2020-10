Hallan un nido de “avispón asesino” por primera vez en Estados Unidos

¿Recuerdas los “avispones asesinos”? ¿Los terriblemente grandes avispones gigantes asiáticos que amenazan con acabar con la población de abejas de América del Norte?

Los entomólogos del Departamento de Agricultura del Estado de Washington ahora han localizado un nido de ellos, el primero que se encuentra en los EE. UU., informó la agencia.

In true 2020 fashion, our last video accidentally had several minutes of black screen at the end. Here's what we meant to post of the #AsianGiantHornet nest found in a tree cavity in Whatcom County. pic.twitter.com/f1vO8qxmly

