Tormenta de nieve en octubre batirá récords en Estados Unidos

Junto con el frío récord que se espera que surja hacia el sur a través del centro y oeste de Estados Unidos, se espera que otra tormenta de nieve que puede batir récords afecte a millones de estadounidenses en los próximos días.

Esta vez, la dosis de precipitación invernal se dirigirá a áreas mucho más al sur, incluidas algunas que normalmente no recogen nieve hasta mucho más tarde en la temporada, según el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología (NWS).

Olas de nieve y aire helado han llegado ya al norte y centro del país esta semana, pero la próxima ráfaga de aire del Ártico será la más fría hasta ahora.

Las temperaturas caerán a los niveles más bajos en lo que va de temporada y, en algunos casos, desafiarán los récords que se han mantenido durante más de 100 años, mientras una ráfaga de aire del Ártico barre las Llanuras Centrales y las Montañas Rocosas.

A storm system will move from the Pacific Northwest toward the central Rockies and Plains through Saturday spreading heavy snow and blowing snow. Temperatures behind the storm will run well below normal for Saturday. https://t.co/VyWINDk3xP pic.twitter.com/KnaG6JVE5E

Los meteorólogos de AccuWeather esperan que la próxima tormenta sea una de las más perturbadoras en lo que va de temporada para el oeste y centro de Estados Unidos en los próximos días.

Se proyecta que la masa de aire ártico traerá frío y nieve que desafiarán récords, vientos fuertes e incluso la amenaza de tormentas eléctricas severas en áreas más al este.

Las cascadas de Washington, así como las montañas en el interior del noroeste, serán las primeras en la fila el viernes a medida que la nieve se expanda hacia el sur desde Columbia Británica.

La nieve continuará expandiéndose hacia el sur y el este, extendiéndose hacia Montana, Idaho y Wyoming el mismo día y durante la noche.

La nieve continuará avanzando hacia el sureste durante el sábado, hacia las Dakotas. El domingo, la vanguardia de las nevadas continuará su caminata hacia Colorado y las Llanuras Centrales.

⚠️ Winter Storm Update: A storm system is dropping south into the Pacific Northwest bringing heavy snow to portions of the Northern/Central Rockies and the Plains through the weekend. Check out the graphic below for the latest forecast and expected impacts. pic.twitter.com/bbtYDa1lCs

— NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) October 23, 2020