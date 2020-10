Adiós a los implantes de seno, Carmen Aub comparte su primera fotografía con este gran cambio 

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Carmen Aub volvió a Instagram con una pregunta que ha hecho suponer que ya no existen más los implantes de seno en su cuerpo. “Ando en busca de el mejor “push up bra”… recomienden!!”, escribió en la red.

En la imagen aparece bella, sin maquillaje y vistiendo una enorme camisa de botones en color nude. El cual acompañó con un pequeño short de mezclilla.

Hace días atrás la famosa Rutila Casillas de El Señor de los Cielos compartió con sus fans que pronto dejaría de tener sus implantes debido a que su cuerpo, como el de muchas otras celebridades había empezado, al parecer, a rechazar esta cirugía estética.

La reacción de sus seguidores ante la publicación ha sido de total apoyo, y aunque la actriz dijo estar lista incluso para recibir rechazo por parte de alguno de sus detractores, estos parecen no haber aparecido, aún.

“Hermosa”, “felicidades”, son algunas de las palabras que se pueden leer entre los mensajes. Sobre los mejores “push up bra”, fue la cantante Jahzel Dotel quien les respondió recomendándole algunas creaciones de la marca Fenty de Rihanna: “Nunca he entendido esa vaina Buenos días mi flaca 😘☀️ I’ve heard Fenty is great pero no lo he probado”.