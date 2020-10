Nueva depresión tropical en el Caribe puede derivar en la tormenta tropical Zeta

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

MIAMI – La depresión tropical “Veintiocho” se formó este sábado en el Caribe al sureste de Cuba y avanza en dirección al Canal de Yucatán con vientos máximos sostenidos de 30 millas por hora (45 km/h), con la amenaza de alcanzar el sur de Estados Unidos convertida en tormenta tropical o huracán Zeta.

Esta depresión dejará abundantes lluvias en el centro y oeste de Cuba, las Islas Caimán, Jamaica, el noreste de la Península de Yucatán (México) y el sur y los Cayos de Florida, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

A las 17.00 hora local (21.00 GMT), su centro fue localizado a 225 millas (405 km) al sur-sureste del extremo más occidental de Cuba y a una distancia similar al este-sureste de Cozumel (México).

De momento se desplaza con lentitud, a solo 2 millas por hora (4 km/h) en dirección noroeste.

Tropical Depression #Twenty-Eight Advisory 2: Tropical Depression Expected to Strengthen and Bring Heavy Rainfall and Tropical-Storm-Force Winds to Parts of The Northwestern Caribbean. https://t.co/VqHn0u1vgc — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 25, 2020

Se prevé que el centro de la depresión permanezca al sur de Cuba este domingo y el lunes, antes de salir a las aguas del Golfo de México y se aproxime al Canal de Yucatán o la Península mexicana del mismo nombre.

Igualmente, el observatorio, que tiene su sede en Miami, pronostica un fortalecimiento “lento” durante las próximas 72 horas.

Se espera que el sistema se convierta en tormenta tropical el domingo y en huracán el martes, en aguas del sur del Golfo de México. De ser así, la tormenta se llamaría Zeta.

Newly-formed Tropical Depression Twenty-Eight is expected to become a hurricane, but should weaken in the northern Gulf of Mexico before bringing rain, wind threats from Louisiana to the Florida panhandle. The newest forecast details: https://t.co/9A8rgTUXN2 pic.twitter.com/SfzaKbwKR8 — The Weather Channel (@weatherchannel) October 24, 2020

Según el observatorio meteorológico privado AccuWeather, solo otra tormenta en la historia ha tenido ese nombre y eso ocurrió al formarse el 28 de diciembre de 2005, fuera de la temporada ciclónica, que comienza cada 1 de junio y termina el 30 de noviembre.

Por otra parte, el huracán Épsilon, que ya se encuentra lejos de las islas Bermudas con rumbo noreste, produce “altas corrientes” en litorales del Atlántico norte.

Hurricane #Epsilon Advisory 25: Epsilon Grows Even Larger as it Accelerates Northeastward. High Surf and Rip Currents Possible Along Atlantic Beaches Through the Weekend. https://t.co/VqHn0u1vgc — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 25, 2020

Épsilon, el décimo huracán de la temporada atlántica, lleva vientos sostenidos de 80 millas por hora (130 km) y a las 21.00 GMT su centro fue localizado 615 millas (985 km) al noreste de Bermudas y 565 millas (910 km) al sur-suroeste de Cabo Race, en la isla canadiense de Newfoundland.

Se espera un debilitamiento lento de este huracán durante el fin de semana hasta convertirse en un ciclón postropical “grande y poderoso” a última hora del domingo, indicó el NHC.

Con Épsilon, que actualmente tiene categoría 1 en la escala de huracanes de Saffir-Simpson, son diez los huracanes formados en esta temporada, de los cuales el mayor fue Laura, que tocó tierra en Louisiana a fines de agosto y causó al menos 77 muertes y daños por $14,100 millones de dólares en todo su recorrido.

El anterior huracán a Épsilon, Delta, también tocó tierra en Luisiana, en este caso el 9 de octubre.

Esta temporada de huracanes en el Atlántico, que oficialmente finaliza el 30 de noviembre, es la segunda más activa desde que se tienen registros. Sólo en la de 2005 se registraron más tormentas y huracanes.

Épsilon es el nombre de una letra del alfabeto griego. Las letras griegas se usan para denominar a tormentas y huracanes cuando se agota la lista de 21 nombres que confecciona para cada temporada ciclónica la Organización Meteorológica Internacional.

En 2005, el año de los poderosos huracanes Katrina y Wilma, hubo una tormenta Épsilon.