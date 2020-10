Brutal golpe a Dalton y Washington apalea a Dallas

El cuadro defensivo de Washington acumuló seis capturas, una interceptación, forzó un balón suelto y propinó una paliza de 25-3 a los Dallas Cowboys de la NFL, encuentro de Andy Dalton recibió un terrible golpe que lo conmocionó.

Con su victoria, Washington (2-5) detuvo una racha de cinco derrotas consecutivas.

Washington permitió 142 yardas totales para ganar un partido por dos dígitos por primera vez desde noviembre de 2018.

FINAL: A 25-3 win for @WashingtonNFL in Week 7! #WashingtonFootball #DALvsWAS pic.twitter.com/OvSQ0YYW2u

El triunfo permite a Washington ponerse de nuevo en el centro de la carrera en la División Este de la Conferencia Nacional.

El defensivo Montez Sweat lideró a Washington con 2,5 capturas, Cole Holcomb tuvo una para acompañar una interceptación en la zona roja y Landon Collins le quitó el balón de las manos a Andy Dalton para una seguridad temprana antes de irse con una lesión en el tobillo.

Dalton completó 9 de 19 intentos para 75 yardas antes de lesionarse y marcharse para someterse a una evaluación de conmoción cerebral.

El mariscal de campo de Washington, Kyle Allen, completó 15 de 25 pases para 194 yardas con 2 pases de anotación.

Logan Thomas going up to get it 🙌 #NationalTightEndsDay

📺: #DALvsWAS on FOX

📱: NFL app // Yahoo Sports app: https://t.co/LXEQNiXMs9 pic.twitter.com/ZHm54bN3Qt

— NFL (@NFL) October 25, 2020