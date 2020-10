VIDEO: Dak Prescott sufre espantosa fractura para romperle el corazón a todo Dallas

En el mismo día en que Alex Smith consumó su regreso a la NFL dos años después de una fractura que por poco le costó la amputación de una pierna, Dak Prescott sufrió una grotesca lesión en la zona del tobillo derecho durante el juego de los Dallas Cowboys y los New York Giants.

Prescott fue tacleado por un defensivo que le cayó encima, quedando su pie derecho debajo para quebrarse en una imagen de pesadilla para toda la NFL.

An absolutely horrific injury for Dak Prescott pic.twitter.com/CGA7fT0EHz

Prayers up for Dak Prescott. #Cowboys #NFL pic.twitter.com/b4bWvaiGfc

Cuando se percató de la lesión, Prescott levantó el pie y éste apuntaba en otra dirección. Minutos después fue sacado en un vehículo entre aplausos del público y muestras de apoyo de compañeros y rivales. El quarterback mostró entereza, pero rompía en lágrimas.

Holy cow. 🙏 prayers to @dak Dak Prescott. If you’ve ever played sports before… this hits different. Good luck!! #Dak #Cowboys #DallasCowboys pic.twitter.com/jdHsebSZ2l

— Todd Littles (@Hot_Toddy_GGSN) October 11, 2020