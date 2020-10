Dos personas mueren en un accidente de avioneta; se estrelló en un vecindario de Texas

TEXAS – Dos personas murieron cuando un avioneta se estrelló en las instalaciones de un vecindario del Condado Montgomery, este domingo.

El accidente ocurrió en el área de Woodbranch, 40 millas a sur del centro de Houston.

A eso de las 8:40 am residentes del vecindario llamaron a las autoridades para reportar que vieron una avioneta desplomarse en la zona.

Agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas respondieron a la emergencia y al llegar a la escena encontraron la avioneta destrozada con dos personas muertas en el interior.

Vecinos reportaron que sus casas temblaron al momento del impacto.

La avioneta Grumman AA-5A Cheetah de cuatro asientos estaba registrada a un piloto del área de Porter, Texas, según informaron las autoridades.

