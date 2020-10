Revelan que una mujer de Texas murió en un avión de COVID-19; ocurrió en un vuelo de Las Vegas a Dallas

TEXAS – Una mujer del área de Dallas murió de COVID-19 mientras que viajaba de regreso a casa de Las Vegas este julio, según reporto un oficial del Condado Dallas.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos recientemente reportó la muerte en un comunicado de prensa.

La mujer que tenía una edad en los 30 y 40 años tenía condiciones de salud preexistentes, indicó el comunicado.

Se informó que la víctima viajaba en un vuelo de la aerolínea Spirit el 24 de julio cuando perdió la consciencia. El avión fue ordenado a cambiar su ruta y aterrizar en Albuquerque.

Las autoridades respondieron a la emergencia, pero la mujer murió en el avión.

