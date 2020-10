VIDEO: ¡He’s back! Carlos Vela vuelve a jugar con LAFC y anota golazo para sellar la victoria

Después de estar alejado de las canchas por varios meses debido a una lesión, este domingo Carlos Vela volvió a jugar con Los Ángeles FC y tras entrar de cambio, anotó el gol de último minuto que selló la victoria de LAFC en el clásico del tráfico ante Los Ángeles Galaxy.

Al minuto 72 del partido, con el marcador 1-0 a favor del LAFC, Carlos Vela volvió a tener actividad después de dos meses lesionado y entró al campo. Al minuto 90+3, el mexicano recibió la pelota en las afueras del área rival, controló el balón, avanzó y definió excelentemente por arriba tras la salida del arquero, poniendo el 2-0 definitivo.

CARLOS VELA IN HIS RETURN!

Of course he scores and in El Trafico no less. #LAFCvLA pic.twitter.com/jmwbigccPk

— Major League Soccer (@MLS) October 25, 2020