Patrulla Fronteriza detiene a adolescente de 13 años cargando a su hermano de 7 meses

Elementos de la Patrulla Fronteriza detuvieron a varios niños no acompañados, incluido uno de 13 años que cargaba a su hermano, un bebé de 7.

Los hechos ocurrieron el sábado por la noche, cuando los agentes de McAllen que trabajaban cerca de Hidalgo, Texas, detuvieron a 17 extranjeros indocumentados.

Según el reporte, “un traficante de personas” los transportó en una balsa a través del Río Grande.

“La mayoría del grupo estaba formado por niños no acompañados, incluido un niño de 7 meses”, indicó la agencia.

El joven de 13 años es hondureño y declaró que su madre los había abandonado tres semanas antes de su entrada a los Estados Unidos.

“Los agentes verificaron su relación luego de que el adolescente les entregara dos certificados de nacimiento”, señaló la autoridad. “Los niños gozan de buena salud y no necesitaron tratamiento médico”.

El director interino de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Mark Morgan, reportó que también se localizó un grupo separado de cuatro niños de entre 4 y 7 años de edad.

“Estaban helados y mojados. A los traficantes de personas no les importan los niños, solamente les importan recibir el pago”, escribió Morgan.

Early this morning, USBP agents located 4 more children, ages 4 to 7, alone after a smuggler left them on the banks of the Rio Grande.

They were wet and cold.

Human smugglers do not care about children. They only care about getting paid. https://t.co/5YXpXPq6GY pic.twitter.com/ZDZvtUgczX

— CBP Mark Morgan (@CBPMarkMorgan) October 17, 2020