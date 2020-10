Un jefe de policía de Florida muere en un accidente de avioneta

El jefe de policía de Ocala, Greg Graham, murió el domingo por la mañana en un accidente aéreo, según confirmó la Oficina del Sheriff del condado de Marion, en el centro de Florida.

Las autoridades explicaron que el trágico suceso ocurrió sobre las 11:30am del domingo en la cuadra 9700 de la 140th Avenue del Suroeste, cerca de Dunnellon. El accidente ocurrió cerca del aeropuerto del condado de Marion.

Te puede interesar: Joe Biden regresará al sur de la Florida el jueves

Devastated to hear the sad, sad news of the death of Ocala Police Chief Greg Graham. My prayers are with his family, the men and women at OPD, and the entire community. May God be with you. pic.twitter.com/J6BZtxxzPj

— Rep. Val Demings (@RepValDemings) October 25, 2020