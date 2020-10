Hackers toman el control de web de campaña de Trump y aseguran tener acceso a “información clasificada”

La web oficial de campaña del presidente Donald Trump se desconectó durante un tiempo la noche del martes después de piratas informáticos supuestamente la hackearan, tal y como informó en su cuenta de Twitter la periodista del New York Times, Nicole Perlroth.

“El mundo ha tenido suficiente de las noticias falsas que ha difundido el presidente Donald J. Trump“, escribieron los supuestos hackers en un mensaje publicado en la web. “Es hora de permitir que el mundo conozca la verdad”.

Trump's Campaign website hacked/defaced by someone who is sick of the "fake news spreaded daily" by the president. pic.twitter.com/035neUv7kc

— Nicole Perlroth (@nicoleperlroth) October 27, 2020