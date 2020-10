Especulan que Diego Dreyfus es amante de la esposa de ‘Chicharito’ le hacen memes

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Javier ‘Chicharito’ Hernández se ha convertido en trending topic porque se ha desatado el rumor que Diego Dreyfus, coach de vida de vida del futbolista, es amante de su esposa, Sarah Kohan.

En redes sociales circula el rumor que al jugador del LA Galaxy le están poniendo tremenda cornamenta y que es su propio amigo y coach de vida quien mantiene una relación amorosa con la esposas de ‘Chicharito’.

Los rumores se desataron después de que usuarios de las redes sociales comenzaron a compartir un audio del podcast de Diego Dreyfus llamado “Put* el que no lo oiga”, donde, según los usuarios, termina haciendo una confesión de su relación con Sarah Kohan.

Me da pena que un tipo como este cínico haya destruido los últimos años de un tipo humilde, trabajador y con una historia encantadora. Lástima por Chicharito.pic.twitter.com/pgyVnARaKX — Ariel P.G. (@ArielPG_) October 27, 2020

“Entonces ya, sólo me quedo con esta historia y cierro los ojos y me imagino: toco la puerta, me abres, y no tenemos que esconder a nadie, ni siquiera a tus hijos o a tu esposo, el gran amor que nos tenemos. Me quedo con esta historia, sin miedo, sin posesión y sin que necesariamente tenga que ser real en mis cinco sentidos”, dice Diego Dreyfus.

Se desata la memiza hacia ‘Chicharito’ por la supuesta cornamenta

Los usuarios de redes sociales han hecho viral el rumor de la infidelidad de la esposa de ‘Chicharito’ y los memes han comenzado a circular, muchos señalan que Dreyfus no sólo había arruinado la carrera del delantero mexicano, sino que también arruinó su relación con la modelo australiana.

Que bonitos ojos tiene el hijo del Chicharito… ¡Azules azules como los de su papá! pic.twitter.com/SwIRCzATf1 — Don Justin Compeán (@DonJustino_) October 7, 2020

Diego Dreyfus y Sarah Kohan festejando el.gol del Chicharito pic.twitter.com/Qsgk4nY9Fp — Roberto Zenil (@zenil_roberto) October 27, 2020

Quien diría que esto no era un chiste 😳😔 pic.twitter.com/niVf169m8O — 𝓐𝓵𝓮𝔁𝓲𝓼. (@ElamordetuvidaW) October 28, 2020

Chicharito sale en Resident 7 😱 pic.twitter.com/JaX9Pk1KxL — Ceviche Silva (@eptor12) October 28, 2020

Chicharito esperando que llegue su esposa porque @DIEGODREYFUS la llevó amablemente a hacer el super. pic.twitter.com/GjA7hZDxZs — Hektor 🎭 (@tigrillornex) October 28, 2020

Pobre Chicharito,el intenta sobreponerse a sus fracasos mientras su coach y su esposa le aplauden desde el cuarto. pic.twitter.com/goYNAYxq0n — Pirañaconda 🐍🐟 (@AlexPapiRey) October 27, 2020

