“No es coco wash”: Chicharito asegura que Diego Dreyfus no le lava el cerebro

Desde que se anunció la llegada de Javier Hernández al LA Galaxy, las críticas no le han faltado; no solo de los aficionados que han seguido su carrera en Europa, sino también de periodistas como David Faitelson.

Esas críticas al mismo tiempo van dirigidas hacia su coach de vida, Diego Dreyfus, que ha estado en su vida desde 2017 y a quien los fans del Chicharito atribuyen el cambio de actitud del jugador.

Sin embargo, el futbolista afirma que todo eso es mentira y que su coach de vida no le hace “coco wash”. En entrevista con el canal TUDN, el jugador habló sobre lo que se dice de Diego Dreyfus.

“Él es un coach emocional, no es un ‘coco wash’. Él jamás me va a decir quE hacer y que no hacer. Ni mis padres me lo han dicho en toda mi vida”.