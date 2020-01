Quién es Diego Dreyfus y cómo ha transformado al Chicharito… ¡Para mal!

View this post on Instagram

I feel very good to take the narrative of my life in my own hands, instead of watching how they talk about me, taking out of context every word I say. Here I talk with @diegodreyfus who helps me communicate clearly what I feel, and serves as a mirror so I can express my thoughts more accurately. The full video is on the link you can find on my bio here on Instagram. Me siento muy bien de tomar la narrativa de mi vida en mis manos, en lugar de ver cómo hablan de mi, sacando de contexto cada palabra que digo. Aquí hablo con @diegodreyfus quien me ayuda a comunicar claramente lo que siento, y me sirve como espejo para poder expresar mis pensamientos con exactitud. El video completo esta en el enlace que puse en mi biografía aquí en Instagram.