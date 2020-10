Exfuncionario del DHS reveló que es el autor de un libro y un artículo con fuertes críticas a Trump

Miles Taylor, el exjefe de personal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que dio un paso adelante en agosto para criticar el liderazgo del presidente Donald Trump, dijo el miércoles que él es “Anónimo”, el alto funcionario de la administración que escribió un artículo de opinión mordaz y un libro con fuertes críticas sobre la Administración de Donald Trump.

En una publicación en Medium titulada “Por qué ya no soy anónimo”, Taylor dijo que escribió el artículo de opinión como una forma de lograr que la Casa Blanca se concentrara en lo que estaba diciendo, por el peligro que Taylor pensaba que Trump representaba para el país, en lugar de concentrarse en él.

“La decisión no fue fácil, luché con ella, y entiendo por qué algunas personas consideran cuestionable imponer cargos tan serios contra un presidente en funciones, bajo la cobertura del anonimato. Pero mi razonamiento fue sencillo y lo mantengo”, agregó.

Taylor escribió. “Emitir mis críticas sin atribución obligó al presidente a responderlas directamente por sus méritos o a no responderlas en absoluto, en lugar de crear distracciones a través de pequeños insultos y apodos”.

En el artículo de opinión original del New York Times, Taylor escribió que “muchos de los altos funcionarios de su propia administración” estaban trabajando contra Trump desde adentro “para frustrar partes de su agenda y sus peores inclinaciones. Haremos lo que podamos para dirigir a la administración en la dirección correcta hasta que, de una forma u otra, se termine”, escribió el entonces autor anónimo. “Reconocemos plenamente lo que está sucediendo. Y estamos tratando de hacer lo correcto incluso cuando Donald Trump no lo hará”.

Trump acusó al escritor de traición y exigió que el entonces fiscal general Jeff Sessions averiguara la identidad del escritor.

En el Departamento de Seguridad Nacional, Taylor fue jefe de gabinete bajo Kristjen Nielsen, quien estuvo a cargo de implementar la política de separación de familias en la frontera sur para disuadir la emigración ilegal desde Centroamérica. Nielsen renunció en abril de 2019.

Taylor habló por primera vez públicamente contra Trump en agosto, respaldando a Joe Biden para presidente en un anuncio que se emitió durante la Convención Nacional Demócrata.

En un ensayo concurrente publicado en el Washington Post, afirmó que “el país es menos seguro como resultado directo de las acciones del presidente”. Trump arremetió contra Taylor en un tuit, llamándolo un “verdadero ‘rígido'” y al mismo tiempo afirmó que “nunca había oído hablar de él”.

Many thousands of people work for our government. With that said, a former DISGRUNTLED EMPLOYEE named Miles Taylor, who I do not know (never heard of him), said he left & is on the open arms Fake News circuit. Said to be a real “stiff”. They will take anyone against us!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 18, 2020