Justin Turner dio positivo de COVID-19 en pleno juego, pero luego festejó en el campo sin mascarilla

Nada ni nadie le van a restar a los Dodgers de Los Ángeles y sus millones de aficionados alrededor del mundo la felicidad por conquistar un campeonato de las Ligas Mayores que había sido tremendamente elusivo para la ilustre franquicia.

Pero el caso de coronavirus de una de las mayores figuras del equipo en pleno partido final definitivamente causa conmoción.

Justin Turner, tercera base de élite y líder en el vestidor de los Dodgers desde años recientes, fue sacado del partido al comenzar la octava entrada luego que MLB le informó al equipo que había dado positivo en una prueba de COVID-19.

Los Dodgers completaron la obra para ganar el juego sin el emblemático pelirrojo en el diamante, pero las preguntas y dudas acerca de Turner fueron automáticas.

Después del partido, el manager Dave Roberts dijo que fue informado del positivo de Turner. Enrique Hernández lo reemplazó en la alineación y Edwin Ríos tomó su lugar en la tercera base.

Thanks to everyone reaching out! I feel great, no symptoms at all. Just experienced every emotion you can possibly imagine. Can’t believe I couldn’t be out there to celebrate with my guys! So proud of this team & unbelievably happy for the City of LA#WorldSeriesChamps

— Justin Turner (@redturn2) October 28, 2020