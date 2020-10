Un estudio revela cuál es el signo zodiacal más compatible con el tuyo en el amor

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La compatibilidad de los signos zodiacales es algo real y no solo eso, la astrología también puede decirte con qué personas tienes más probabilidades de triunfar en el amor. Si te has preguntado por qué no has encontrado a tu alma gemela o cuál es el motivo por el que tus citas no prosperan como desearías, esta podría ser la razón.

La aplicación española de citas Adopta Un Tío realizó un estudio entre 300,000 usuarios en un periodo de 7 años para descubrir las posibilidades de compatibilidad, o incompatibilidad, de los participantes según su signo del Zodiaco.

Y la sorprendente conclusión a la que llegaron es que los usuarios tienden a interactuar más con los signos que son compatibles que con los que no lo son, según reseñan en su sitio online.

La investigación dividió a los usuarios según su signo y analizó cómo interactuaban con los de otros signos (número de peticiones enviadas, aceptadas y mensajes intercambiados). Los resultados muestran qué signo es más compatible con otro. ¿Estás listo para saber con qué signo eres compatible?

Aries con Libra

De acuerdo con el estudio, son los más compatibles del Zodiaco. Interactúan 20% más entre ellos que con usuarios de otros signos.

Tauro con Tauro

Principalmente las mujeres son quienes intercambian más mensajes con otros Tauro; mientras que los hombres Tauro son los más activos de la plataforma, y es que según la astrología, este signo es el más perseverante del Zodiaco.

Géminis con Virgo

Existe un 28% de probabilidades que un Géminis acabe entablando una conversación con una mujer Virgo.

Cáncer con Tauro

Hay un 37% de probabilidades que las mujeres Cáncer intercambie mensajes con los chicos Tauro.

Leo con Leo

No hay nada más atractivo para Leo que otro Leo. Según el estudio, las mujeres Leo muestran preferencia por los hombres del mismo signo hasta un 5% más.

Virgo con Capricornio

Las mujeres de la plataforma que son Virgo prefieren a los hombres Capricornio. Existe un 32% de probabilidades de hacer ‘match’.

Libra con Capricornio

Las Libra son las usuarias más activas de la plataforma, y prefieren conocer a un Capricornio hasta un 20% más que a usuarios de otros signos. En AdoptaUnTío, un chico Libra tiene un 47% de posibilidades de conocer a una chica Capricornio.

Escorpión con Tauro.

Las mujeres Escorpión interactúan con usuarios Tauro un 5% más que con usuarios con otros horóscopos.

Sagitario con Capricornio

Las mujeres Sagitario de la plataforma prefieren interactuar con los Capricornio. Hay un 30% más de probabilidades de que estos dos signos acaben teniendo una conversación.

Capricornio con Cáncer

Según el estudio, estos dos signos se llevan de maravilla. Interactúan entre ellos un 10% más que con el resto de los signos.

Acuario con Tauro.

Las mujeres acuarianas de la App prefieren a Capricornio. Existe un 30% de probabilidades de que un hombre Tauro conecte con una Acuario.

Piscis y Cáncer.

Las mujeres Piscis interactúan más con los hombres Cáncer que con usuarios. En AdoptaUnTío, un Cáncer tiene un 30% de posibilidades de llegar a gustar a una Piscis.

