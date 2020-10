VIDEO: Pasajero lanza de bus a mujer que lo escupió

En estos tiempos de pandemia en la mayoría de los países es obligatorio el uso del cubrebocas

Circula en las redes sociales un video donde se ve que una mujer es arrojada de un autobús, luego de escupir a un pasajero.

Los hechos que ocurrieron en Vancouver, Canadá, quedaron grabados en video y compartidos en las redes sociales.

En las imágenes se ve a la mujer que viaja sin cubrebocas y que va parada en un autobús de pasajeros, cuando de pronto voltea y escupe en la cara a un hombre, quien de inmediato se levantó y la empujó.

Los gritos de los pasajeros se escucharon en ese momento. El hombre que sí llevaba cubrebocas se limpió el rostro y empujó de nuevo a la mujer, que ya estaba cerca de la puerta.

En las imágenes se ve caer estrepitosamente a la mujer sobre el pavimento.

La unidad de transporte público estaba detenida por lo que la caída de la mujer no paso a mayores.

Trascendió que la mujer escupió al hombre tras una discusión, aunque en el video no muestra ese episodio.

La discusión habría sido porque la mujer no llevaba cubrebocas, cuando es obligatorio usarlo en los lugares públicos para evitar la propagación de los casos de coronavirus.

Las autoridades informaron que ya se investiga el caso.

Los hechos se registraron la línea TransLink, que en un comunicado confirmó que la policía ya investiga los hechos y destacó que la seguridad de sus pasajeros es una prioridad.

The safety of our customers is our #1 priority. Thank you to everyone for their concern. @TransitPolice are currently investigating this matter. ^rw

— TransLink BC | Masks Mandatory (@TransLink) October 22, 2020