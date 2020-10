Agenda de eventos: Especial de Halloween

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Día de Muertos en el Forest Lawn

La que ya es una tradición en el cementerio Forest Lawn cada Día de Muertos, continuará en este 2020 con una celebración virtual que incluye presentaciones en vivo, altares, música en vivo y bailes folclóricos.

El domingo, el Forest Lawn transformará las casas de los asistentes en espacios para recordar al sus seres queridos que ya no están en este mundo. Entre lo que se podrá disfrutar está un show del Ballet Folclórico Internacional, una presentación del Mariachi Juvenil Herencia Mexicana, una obra de teatro con el Bob Baker Marionette Theater e instalaciones de Catrinas gigantes. 12 a 2 pm. Gratis en facebook.com/ForestLawn.

Espanto virtual en el Queen Mary

El barco más famoso de Long Beach continúa cerrado al público, pero eso no quiere decir que no tendrá un festejo para Halloween. En The Queen Mary Live: A Virtual Haunt and Music Fest!, este lugar ofrecerá un recorrido virtual por rincones a los que pocas veces alguien ha tenido acceso. Los participantes “entrarán” a áreas encantadas de cada piso y cada espacio para revelar los secretos de las apariciones en el barco con más fantasmas del mundo.

Con el aparicionista Aiden Sinclair como anfitrión, y Becca Knitght y Susan Slaughter, del programa The Dark Zone, los asistentes tendrán una experiencia interactiva en la que se buscarán sombras, objetos que se mueven o apariciones de cuerpos completos. Todo esto se reportará en The Dark Zone Network, que transmitirá en vivo una fiesta de Halloween y del Día de Muertos, con presentaciones musicales de Silversun Pickups, Filter, Beasto Blanco, Dead Sara, Metalachi y Sound Barrier. También habrá un concurso de disfraces virtual y caza de fantasmas con algunos de los más grandes nombres de hechos paranormales. Del jueves al domingo. Boletos $19.99. Informes en thedarkzone.tv.

Día de Muertos en Santa Monica

La ciudad de Santa Monica celebrará el Día de Muertos a todo lo largo de su icónico Third Street Promenade y en el Santa Monica Pier con instalaciones de arte a gran escala, entre ellas La Catrina, una de las figuras más reconocibles de esta festividad mexicana y de varios países centroamericanos.

Las obras serán realizadas por Ricardo Soltero, un artista que reside en Los Angeles. Nueve de ellas estarán colocadas a lo largo del Promenade y cuatro en varios puntos del malecón. El tamaño de estas figuras es de hasta 14 pies, y estarán decoradas con los atuendos típicos mexicanos del Día de Muertos. Del sábado al lunes de 10 am a 8 pm. Informes en downtownsm.com y santamonicapier.org.

Especial de Halloween

The Brett Loudermilk Halloween Special, que será conducido por Brett Loudermilk, famoso mundialmente por tragar espadas, tendrá como invitados especiales en esta transmisión a Elvira, Mistress of the Dark, y Puddles Pity Party. Loudermilk es también uno de los participantes más populares del show de televisión America’s Got Talent. En esta transmisión, que será por Zoom, también actúa el comediante Gilbert Gottfried, quien interpretará a Drácula. Los shows se verán hoy jueves a las 5 pm, hora del Pacífico, y el viernes 7 pm, hora del Pacífico. Apto para mayores de 13 años. Boletos $25. Informes brettloudermilk.com.

Halloween con Mister G

Mr. G es un cantautor y educador estadounidense que en 2015 ganó el Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum Infantil por su disco bilingüe “Los Animales”. Ben Gundersheimer, nombre de este artista, realiza sus actuaciones en inglés y en español y las acompaña con dinámicas y actividades interactivas con el fin de derribar fronteras y fomentar conexiones interculturales.

Este sábado, Mr. G ofrecerá el espectáculo Salvemos Halloween con Mister G, una fiesta de disfraces que no tendrá límites y que será virtual y gratuita; incluirá una serie de actividades para toda la familia y los asistentes podrán disfrazarse. Sábado 4 y 7 pm, hora del Este. Informes mistergsongs.com/halloween.

Halloween en St. John the Divine

Los niños, sus familias y los amantes de las fiestas de todas las edades pueden participar en los festejos en línea y en persona del Día de las Brujas que organiza la Cathedral of St. John the Divine (1047 Amsterdam Ave., Manhattan). Para el evento presencial y virtual, los asistentes podrán visitar las criptas que hay en ese lugar en un tour que recorrerá uno de los espacios más profundos y exclusivos de la catedral. Estas visitas serán guiadas por educadores en distintos horarios el viernes y sábado. Boletos $10.

También se ofrecerán talleres para niños, habrá concurso de disfraces y se podrá hacer trick-or-treat. En el concurso pueden participar las audiencias que están en línea y las presenciales. Más tarde, ese recinto y la West 111th Street Block Association tendrán el evento Haunted Fountain, en los campos góticos donde se ubica la Peace Fountain, creada por el escultor Gregory Wyatt. La fuente será transformada en un punto de reunión fantasmal donde se hará trick or treat, el concurso de disfraces y tocarán bandas locales en vivo. Gratis. Sábado de 3 a 6 pm, hora del Este. Informes stjohndivine.org.

Día de Muertos en el Hollywood Forever

El festejo anual en el cementerio Hollywood Forever será virtual en esta ocasión, y contará con las actuaciones de artistas como Los Lobos, Buyepongo y la Tropa Mágica. La edición 21 del festival estará conducida por Fernanda Kelly, y será transmitido a través de la página oficial de este camposanto. Domingo de 12 a 1:30 pm. Gratis. Informes ladayofthedead.com.

Día de Muertos en el MNIA

El Museo Nacional del Indígena Americano celebrará el Día de Muertos con una serie de eventos virtuales gratuitos para toda la familia. El primero, Illuminations: Día de los Muertos, será el viernes a las 6 pm, hora del Este. Expertos científicos y de cultura hablarán de la mariposa monarca, que en estas fechas emigra de Canadá a México, donde existe un santuario en los bosques del estado de Michoacán. Participará la banda de música Quetzal y hablará Zarco Guerrero, un fabricante de máscaras, sobre el papel de estos objetos en esta celebración. Recorrerá su estudio en Arizona mientras ofrece un taller de cómo se hacen las máscaras y las calaveras. Se transmitirá por las redes sociales del museo. Es necesario registrarse por adelantado. Informes illuminations-dia-de-los-muertos.eventfarm.com.

El sábado y el domingo a las 2 pm, hora del Este, el museo celebrará el Día de Muertos desde casa. Se enseñarán los conceptos básicos de esta celebración con la folclorista Cynthia Vidaurri. Evelyn Orantes y Joaquin Newman darán un taller para hacer flores de papel, y el chef Neftalí Durán dará una charla sobre los banquetes y comidas asociados con esta fecha. Gratis. Más informes en americanindian.si.edu.

Tarde con Eddie Palmieri

La serie digital SummerStage Anywhere tendrá como invitado al pianista de jazz Eddie Palmieri, quien hizo historia en 1975 al convertirse en el primer ganador de un Grammy en la categoría de Mejor Grabación del Año.

Con un carrera que sobrepasa los 50 años, Palmieri ofrecerá un show hoy de 5 a 6 pm, hora del Este. Como parte de esta serie, el músico interpretará temas de jazz, salsa, funk y hasta boogaloo, diversidad que lo ha convertido en uno de los artistas más venerados de la era moderna. El evento estará disponible en las redes sociales del Summer Stage. Informes cityparksfoundation.org.