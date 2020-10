¿Canelo Álvarez o Terence Crawford? Floyd Mayweather Jr. dice quién es el mejor libra por libra

¿Quién es el peleador número 1 del mundo libra por libra? La pregunta más popular del boxeo fue respondida este jueves por quien fue durante la mayor parte de su carrera el indiscutible No. 1, Floyd Mayweather Jr.

En una charla con Stephen A. Smith y Max Kellerman para el programa First Take de ESPN, Mayweather respondió así a la pregunta de quién cree que es el mejor libra por libra del momento:

“Canelo ha hecho algo increíble al subir a peso semicompleto y convertirse en campeón… yo ni siquiera pensé que pudiera subir tanto de peso, pero lo hizo. Pero en este momento tengo que poner a Terence Crawford como número uno”.

You know it’s real when he puts Bud over Tank.. Floyd Mayweather still ranks Terence Crawford @terencecrawford as the #1P4P fighter in the world.. From ESPN all the to Undefeated Hall Of Famer Floyd Mayweather you guys are looking at the “Best Boxer Alive”! Certified🤫 #Husker pic.twitter.com/iHcB0vSUED

— Huskers World (@HuskerWorld402) October 29, 2020