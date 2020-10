Cómo darle seguimiento a la votación anticipada y al resultado de las elecciones

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Hasta ahora, decenas de millones de estadounidenses han emitido su voto en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, un nivel que podría resultar en el mayor índice de participación en más de un siglo, dice el doctor Michael McDonald, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Florida que dirige el United States Election Project (proyecto de las elecciones de los Estados Unidos), una iniciativa para rastrear la información de la votación anticipada.

Según las estimaciones de McDonald’s, a este ritmo habrá “de 85 a 100 millones de personas votando antes del día de las elecciones” de un total de 150 millones de votos previstos. “Es extraordinario”, dice.

Tal vez eres uno de ellos. La actual pandemia de coronavirus ha llevado a muchos estadounidenses a utilizar por primera vez las boletas electorales en ausencia o enviadas por correo, para no tener que entrar en lugares de votación llenos de gente. Pero con las elecciones a solo unos días de distancia, los expertos dicen que ahora es el momento de verificar si tu voto fue emitido sin ningún problema. La buena noticia es que la mayoría de los estados han descubierto cómo facilitar ese proceso.

También deberías pensar por cuál medio obtendrás los resultados de las elecciones. La cantidad de votos anticipados significaría que los funcionarios tarden más en contar las boletas electorales. Y esa cantidad de correo podría tardar más en llegar a través del Servicio Postal de los Estados Unidos, debido a los recientes informes de lentitud en el servicio. Las dos cosas juntas podrían significar que los resultados no llegarán durante días o por más tiempo. “La noche de las elecciones va a ser una noche, y probablemente una semana, de locura”, dice Matthew Weil, director del proyecto de elecciones del Bipartisan Policy Center (centro de política bipartidista), un grupo de expertos en Washington, D.C.

Ten la seguridad de que hay muchas opciones para mantenerte calmado y tranquilo durante la noche de las elecciones. Por eso, si votaste anticipadamente o simplemente buscas la mejor manera de evitar la desinformación descontrolada sobre las elecciones en línea, esto es lo que necesitas saber.

Verifica el estado de tu boleta electoral

La práctica de emitir un voto en ausencia o por correo anticipadamente puede, con justa razón, poner nerviosos a algunos votantes. Muchos estados y condados han recurrido al software de seguimiento de boletas electorales, para proporcionar valiosa información y confianza sobre el estado de los votos.

El seguimiento de las boletas electorales ofrece a los votantes la posibilidad de corregir algunos errores en sus boletas, dice Bree Baccaglini, coautora de un informe para el Healthy Elections Project (proyecto no partidista de elecciones), una iniciativa conjunta de la Universidad de Stanford y el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), sobre cómo llevar a cabo elecciones justas y seguras en medio de la pandemia.

Sin embargo, los estados y condados dependen de un “mosaico” de opciones de seguimiento de las boletas electorales, una de las razones que impulsó al Healthy Elections Project a crear su informe, dice Baccaglini, una estudiante de leyes de Stanford.

“Puede resultar confuso”, dice Baccaglini.

El informe del Healthy Elections Project ofrece una manera de evitar el ruido; es decir, proporciona un resumen de las opciones para los votantes en los 50 estados y el distrito de Columbia. Dos de las opciones más utilizadas por los estados son Ballot Scout y BallotTrax, que brindan una descripción general del estado de tu boleta electoral y muestran cuándo fue procesada.

Pero ten en cuenta esto: Las opciones de seguimiento de las boletas electorales se están expandiendo “rápidamente” a nivel local y estatal, dice el informe, así que verifica con tu oficina local de elecciones, generalmente mantenida por el secretario del condado (county clerk en inglés) o en algunos casos por el gobierno del municipio, si no está en la lista proporcionada en el informe del Healthy Elections Project.

Qué hacer si hay un error

¿Qué pasa si cometiste un error en tu boleta? Dieciocho estados permiten que los votantes tengan la oportunidad de corregir un problema, según la National Conference of State Legislatures (conferencia nacional de legislaturas estatales), que proporciona una lista de estados que brindan esa opción.

En los estados que utilizan el seguimiento de las boletas electorales y permiten que se hagan correcciones, los votantes deben esperar recibir una alerta si su boleta no pudo ser procesada, según el informe del Healthy Elections Project, que pueden recibir por mensaje de texto, correo electrónico o por teléfono. Esto puede ser útil porque, según el informe, “los votantes pueden tomar inmediatamente medidas para corregir el error y asegurarse de que su voto cuente”.

Si recibes una notificación de este tipo, los expertos dicen que no debes entrar en pánico, pero necesitas responder con rapidez.

“En ese momento, si recibes la notificación, no tienes mucho tiempo para actuar”, dice Weil del Bipartisan Policy Center.

Lo primero que debes hacer es comunicarte con el administrador electoral local. Para la mayoría de los estadounidenses, esa será la administración de tu condado, aunque en algunos casos, podría ser el gobierno de tu municipio, señala Weil.

La entidad responsable podrá dar instrucciones sobre el error que fue marcado, dice Baccaglini, y si el votante puede corregirlo. “En algunos casos, un error es un error, dice. “Si tu firma no coincide con la que tienen en el archivo, por ejemplo, eso es todo, y tu voto no contará”.

Para aquellos que votan en su lugar de votación habitual el día de las elecciones, Weil señala que no hay manera de dar seguimiento a su voto una vez que ha sido emitido.

En la noche de las elecciones

Si vas a pasar la noche viendo los resultados, los expertos aconsejan tener paciencia: Puede tomar días, si no semanas, para que se emita el resultado final de la carrera a la presidencia.

Charles H. Stewart, profesor de ciencias políticas en MIT, ofrece un consejo sencillo para aquellos que vean llegar los resultados: Confíen, pero verifiquen.

“Los medios de comunicación nacionales son muy conscientes de las inusuales circunstancias de la presente elección, por lo que cada uno de ellos utiliza múltiples fuentes de datos para corroborar la información”, dice.

Stewart sugiere que los consumidores presten atención a una fuente informativa tradicional (como las principales cadenas de noticias: ABC, CBS, Fox y NBC), además de un periódico nacional tradicional (como The New York Times o The Washington Post).

“En este entorno, es preferible usar múltiples fuentes de información independiente en lugar de una sola, incluso si es una buena fuente”, dice.

La mayoría de los estados tienen sistemas de información la noche de las elecciones que distribuyen los resultados a medida que van llegando, dice Stewart, y la mayoría de los condados tienen sitios web que informan los recuentos en las carreras locales relevantes. En esos casos, Stewart señala a los periódicos tradicionales y sitios de noticias locales, que generalmente se basan en una fuente de datos de la agencia de noticias The Associated Press (AP), “una fuente confiable de los resultados electorales”, dice.

Google también anunció el martes que se unió a AP para proporcionar resultados electorales en línea en tiempo real. La búsqueda de “resultados electorales” en Google proporcionará resultados inmediatos tanto para las elecciones federales como estatales, disponibles en más de 70 idiomas, escribió la compañía en su blog.

Weil está de acuerdo en que el mejor consejo es ser “un consumidor informado de la información electoral”. Para obtener recursos de votación adicionales, sugiere CanIVote.org, un sitio web mantenido por la National Association of Secretaries of State (Asociación Nacional de Secretarios de Estado) que proporciona un depósito central de información sobre el voto en ausencia y anticipado, entre otros elementos relacionados con las elecciones.

Además, haz todo lo posible por mantenerte tranquilo.

“Todo el mundo necesita mantener la calma y esperar a que lleguen los votos”, dice Weil.

