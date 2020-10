Descartan cierre total de frontera México-EE.UU. por aumento de de coronavirus

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

MÉXICO – El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard descartó un cierre total en frontera con Estados Unidos ante incremento de casos de COVID-19.

“México no va a optar por un cierre imperativo, eso tendría muchas consecuencias, y eso también aplica para la frontera, un cierre imperativo implicaría que no pudieran entrar y eso podría causar un daño enorme”, dijo en conferencia junto al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Sí se hacen las recomendaciones, sí se mantiene la orientación de que todas las autoridades que no sean esenciales no se lleven a cabo pero no estamos previendo un cierre total de actividades porque el impacto podría ser muy grave”, comentó el canciller mexicano.

Destacó que que existe un sistema de consulta semanal que se revisa con la información dada a conocer por la Secretaría de Salud de México en la situación en la frontera norte.

“En virtud de que la Secretaría de Salud fijó el rojo para el caso de Chihuahua y en virtud de que Estados Unidos tiene un rebrote, que no es en la ciudades fronterizas, pero podría hacerlo, no se ha cambiado la disposición que es una restricción con diferentes modalidades a las actividades que no se consideran esenciales”, dijo.

“No estimamos que en el corto plazo se vaya a modificar esa disposición, pero lo hacemos semanalmente y los acuerdos con Estados Unidos son mensuales, lo hacemos para prever el siguiente mes y hasta esa fecha no vamos a modificar lo que ya está establecido”, precisó el canciller mexicano.

En México al menos ocho estados están registrando rebrotes de coronavirus, informó la Secretaría de Salud.