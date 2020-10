Espeluznante: tren de carga que transportaba químicos se descarrila en Mauriceville, Texas

Un tren de carga con materiales corrosivos se descarriló la mañana de este jueves en Mauriceville, Texas forzando evacuaciones en el lugar del accidente por agentes químicos que eran trasladados en él.

De acuerdo con el Departamento del Sheriff del condado de Orange, Texas informó que las escuelas, viviendas y comercios dentro de un perímetro de una milla al accidente fueron evacuados.

On 1130 right in front of my job in mauriceville pic.twitter.com/cGIAh9whDX

— Bed Bug Eddie (@_ryanraley) October 29, 2020