Ex novia del tenista Alexander Zverev lo acusa de violencia: “Trató de estrangularme con una almohada”

La mañana de este jueves se dio a conocer una noticia que sacudió el mundo del tenis, pues la modelo de 23 años Olya Sharypova reveló que fue víctima de violencia física por parte de su ex pareja, el tenista número 7 del mundo, Alexander Zverev.

Mediante un posteo en Instagram en donde la modelo posa afuera del coliseo de Roma, Sharypova describió algunos episodios de violencia que vivió con Zverev, incluida la ocasión en que el tenista trató de estrangularla con una almohada.

Los testimonios son devastadores:

“HE SIDO GOLPEADA Y NO ME QUEDARÉ MÁS SILENCIOSO.

Ahora quiero contar una historia muy personal y muy difícil para mí, que ya viví y dejé en el pasado.

Escribo esto para que las chicas que están o estuvieron en la misma situación no se sientan solas y encuentren la fuerza para seguir viviendo. ¡Fui víctima de violencia doméstica! La primera vez que sucedió al inicio de la relación, hubo una pelea y me golpearon la cabeza contra la pared con tanta fuerza que me senté en el suelo. ¿Cómo es esto posible? ¿Por qué no me fui de inmediato? ¿Por qué perdonaste? A estas preguntas, realmente no puedo dar respuestas. Me gustó. Sinceramente amaba y quería estar con esta persona, me parecía que esto era solo un error que arreglaríamos juntos y dejaríamos en el pasado. Pero lo único que valía la pena dejar en el pasado era esta relación.

En agosto pasado salí corriendo del hotel descalza, golpeada. Me paré en una calle de Nueva York y no sabía a dónde ir ni qué hacer. Intentaron estrangularme con una almohada, me golpearon la cabeza contra la pared, me torcieron los brazos y en ese momento tuve mucho miedo por mi vida. Esta no fue la primera ni la última situación en la que se levantó una mano en mi contra en la relación. Esa fue la peor, porque en algunos momentos no podía respirar. Sinceramente, apenas recuerdo esa época, porque entonces no había colores de la vida, solo niebla y falta de comprensión de lo que estaba pasando. Yo era una persona diferente, creía en el amor y trataba de mantenerlo. Pero la gente no cambia, como muestra el tiempo.

La relación con el abusador no es nueva ahora. Pero cuando estás ahí, te resulta muy difícil salir. ¿Cómo salí? Esta es una historia aparte, que contaré un poco más adelante. Porque ya no me quedaré callada. Porque este es un tema que debe discutirse. Y ya no tengo miedo. #No estoy asustada”, escribió la modelo.

Hasta el momento, Zverev no se ha manifestado al respecto de las acusaciones de su ahora ex pareja.

