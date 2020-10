¿Messi o Cristiano? Barcelona y Juventus tuvieron un enfrentamiento en redes sobre quien es “The Goat”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

No es raro que exista una fuerte polémica sobre quién es el mejor jugador de todos los tiempos: ¿Messi o Cristiano?, The Greatest of All Time (GOAT por sus siglas en inglés)y por supuesto que el Barcelona y La Juventus, equipos de ambos colosos no se quedan fuera de la discusión.

Los dos gigantes del fútbol europeo tuvieron una discusión a través de Twitter, provocada por el Barcelona en el que celebraba con el equipo turinés que hayan podido ver en su estadio al más grande de todos los tiempos, refiriéndose obviamente a Leo Messi.

We are glad you were able to see the 🐐 on your pitch, @juventusfcen! 😘 pic.twitter.com/yh74wh0lNJ — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 28, 2020

La Juve, vivamente respondió que seguro se referían al equivocado porque ellos llevarán a “The Goat” el próximo mes de diciembre al Camp Nou.