El mundo de la música le da la espalda a Donald Trump, entre ellos están Taylor Swift, Ricky Martin y más

El mundo de la música tiene una relación complicada con Trump, desde estrellas de la talla de Taylor Swift y Elton John a bandas como los Rolling Stones o R.E.M. le desdeñan y rechazan que sus canciones suenen en su campaña. Incluso Kanye West, su gran apoyo, es ahora su contrincante en algunos estados.

🇺🇸@taylorswift13 donated one of her songs for the 1st time for a political ad to help turn out the youth vote.

If we vote, we will WIN!💙#OnlyTheYoung #VOTE pic.twitter.com/nNkQR3pb4X

