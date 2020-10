Líderes, activistas y estudiantes apoyan las Proposiciones 15 y 16

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

En un esfuerzo por continuar mejorando su comunidad del sur de Los Ángeles, Irma Ávila ejerció su voto hace unos días y dijo que apoyó las proposiciones 15 y 16.

“Quiero que tengamos más oportunidades tanto en la educación como en el empleo”, dijo Ávila quien asiste al colegio comunitario Los Angeles Trade Technical.

También dos de sus tres hijos asisten a la escuela, uno en el grado 12 de preparatoria y el otro en la universidad.

Si se aprueban, la proposición 15 cobraría impuestos a propiedades comerciales e industriales —excepto aquellas divididas en zonas como agricultura comercial—según el valor de mercado para otorgar más recursos a la educación.

La proposición 16 regresaría la Acción Afirmativa a California. Esto permitiría a los gobiernos estatales y locales, universidades públicas y otras subdivisiones y entidades políticas —dentro de los límites de la ley federal— puedan crear programas de empleo, educación y contratación pública con preferencias basadas en raza, sexo, color, etnia y origen nacional.

Ávila dijo que esto sería excelente para ella; reconoce que sus hijos son muy inteligentes pero teme que puedan ser descalificados de algún empleo por sus apellidos latinos sin conocer sus capacidades.

El miércoles por la mañana, partidarios de las proposiciones 15 y 16 se unieron frente a la preparatoria Santee Education Complex para asegurar que ambas proposiciones son fundamentales para aumentar la equidad y las oportunidades educativas para todos los californianos.

¿Cómo ayudaría la Proposición 15?

Los líderes comunitarios del kínder a la preparatoria y los de educación superior indicaron que la proposición 15 recuperará $12 mil millones por año; dinero que ayudará a financiar la educación y los servicios locales en las comunidades.

Esta recaudaría el 92% de los nuevos ingresos del 10% de los propietarios comerciales más ricos de California. Además, recuperará $3,700 millones anuales para las escuelas y comunidades locales solo en el condado de Los Ángeles.

Cada año, mil millones de dólares se destinarían a escuelas K-12 y $143 millones a colegios comunitarios del condado de Los Ángeles.

Michele Siqueiros, presidenta de Campaign for College Opportunity, dijo que hasta el momento las grandes corporaciones no han estado pagando su parte justa de impuestos para ayudar en la educación de futuras generaciones.

“Cómo es posible que algunas corporaciones y negocios se han salido con la suya pagando cero o muy pocos impuestos cuando los propietarios y el resto de nosotros estamos pagando nuestra parte justa”, dijo Siqueiros.

En cuanto al temor de que los impuestos pudieran ser pasados a los dueños de pequeños negocios que rentan los locales de las grandes corporaciones, Siqueiros dijo que la proposición 17 tiene disposiciones para proteger a los propietarios de pequeñas empresas.

“Así que se siente como una táctica amenazante para realmente asustar a los votantes para evitar que se apruebe la proposición 15”, indicó Siqueiros.

¿Cómo ayudaría la Proposición 16?

Mientras tanto, la proposición 16 permitiría que los colegios y universidades creen políticas que mejoren la diversidad de sus cuerpos estudiantiles, profesores y en departamentos de liderazgo para que cierren las brechas de equidad racial, étnica y de género que persisten en la educación, indicaron sus partidarios.

Vanessa Aramayo, directora ejecutiva de Alliance For A Better Community, dijo que bien es sabido que las personas de color tienen menos acceso a carreras como la medicina debido a que no tienen los recursos.

Ella indicó, que como hija de padres inmigrantes, también se vio obligada a tener que buscar por sus propios medios la ayuda para obtener una educación superior, pero no todos los jóvenes pueden hacerlo.

“Estamos enfrentando una época donde hemos perdido una generación de personas de color que no están en las carreras adecuadas”, dijo Aramayo. “Esto es en gran parte porque no han visto las oportunidades para poder sobresalir y tener acceso a la educación y trabajos”.

Los participantes de la conferencia de prensa aseguraron que la Proposición 15 y la Proposición 16 pueden transformar la educación en California. Mientras que la proposición 16 ofrece herramientas para luchar contra la discriminación, la proposición 15 brinda los recursos para usar esas herramientas.

Recientemente un grupo de pequeños empresarios se unieron en una conferencia virtual para mostrar su oposición a la proposición 15.

Concordaron que entienden la necesidad de crear más fondos para la educación, ya que varios de ellos tienen hijos en escuelas públicas. Pero no quieren que lo hagan a costa de los negocios que ya se encuentran en situaciones difíciles, en muchos casos, por haber tenido que cerrar sus puertas debido a la pandemia del COVID-19.