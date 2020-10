El secreto detrás del primer matrimonio de Lupillo Rivera

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Lupillo Rivera, al igual que su polémica familia, no se ha salvado de los escándalos. Y algo que siempre ha dado de qué hablar es su agitada vida amorosa la cual ha dado mucho de qué hablar a pesar de no tener un historial muy extenso de parejas. Su primera esposa fue María Gorola con quien tuvo 4 hijas y a pesar de haber estado casado con ella aproximadamente 15 años, poco se sabe de esta relación.

Sin embargo en una entrevista que dio Mayeli Alonso para el programa El Gordo y La Flaca hace unos meses, la empresaria destapó el gran secreto del primer matrimonio de Lupillo, esto es que habría sido violento con su primera esposa, tanto que ella y su hija habían recibido golpes.

Según las declaraciones de Mayeli, ella también había sido víctima de episodios violentos en su matrimonio. “Te voy a ser muy sincera, yo jamás he querido hablar de eso, incluso muchas veces me han preguntado y yo he dicho que no, pero sí, en algún momento de mi matrimonio sí hubo violencia, y el motivo por el cual digo que no, es porque yo no quiero marcar con eso la vida de mis hijos”, aseguró la empresaria.

El equipo de El Gordo y La Flaca logró obtener los documentos de la corte superior de Los Ángeles, en donde la primera esposa del cantante solicitó el divorcio y una orden de protección, haciendo acusaciones de violencia en contra del cantante.

Lupillo Rivera y María Gorola estuvieron juntos por más de una década y tuvieron 4 hijas juntos. Su matrimonio se dio durante la década de los 90 y a principios de los 2000, por lo que es complicado encontrar mucha información al respecto. Se sabe que ella y Mayeli tuvieron fuertes discusiones luego de que Lupillo se casara nuevamente. En el año 2007, Gorola fue arrestada por agredir a Mayeli.

