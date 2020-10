Ronaldinho le pidió a Nacho Ambriz entrenar en las noches cuando jugó en Querétaro

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El director técnico del León, Ignacio Ambriz, recordó una anécdota que vivió cuando dirigió a Ronaldinho en el Club Querétaro.

Nacho Ambriz habló del día en que el astro brasileño le pidió cambiar los horarios de entrenamiento a su conveniencia, pues según contó, “Ronnie” funcionaba mejor por las tardes.

Además, el director técnico dijo que le pidió consejos a Rafa Márquez para tratar a Ronaldinho.

“Le gustó que le hablara así, de tú a tú, como me había dicho Rafa (Márquez). Y forjamos una muy buena relación. Fueron varias las conversaciones que tuvimos, pero recuerdo una especialmente. Me llegó y me preguntó: ‘Entrenador, ¿por qué no entrenamos mejor a las siete de la noche? A esa hora entreno mejor’. Pero yo le dije que no, que entrenábamos a las 10 de la mañana. Eso no se cambiaba”, dijo Ambriz a The Coaches Voice.

El técnico mexicano también confesó que el astro le pidió que los demás jugadores del equipo dejaran de pedirle autógrafos.

“Para el equipo fue un impacto muy grande. Tener una figura de esa envergadura. También entre los jugadores del equipo. Un día me pidió que le dijera al resto del plantel que no le pidieran que firmara tantas camisetas”.

🗣️"Uno se va preparando para todo. Y también para trabajar con grandes jugadores, ya como primer entrenador. Entre ellos Ronaldinho, en Querétaro. Rafa Márquez me dijo: 'Es un tipo tranquilo y no tiene nada de estrella. Si le dices que está mal, díselo y de frente'” I. Ambriz🇲🇽 pic.twitter.com/KEnGquaF3R — The Coaches' Voice en español (@CoachesVoice_es) October 31, 2020

Ronaldinho jugó en Querétaro del 2014 al 2015 y en el primer torneo fue dirigido por Ambriz, pero fue cesado por malos resultados el siguiente torneo.

