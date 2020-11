Descubren el cadáver de un hombre en el estacionamiento de un supermercado en West Hollywood

El pasado domingo las autoridades del la estación de West Hollywood del Departamento del Sheriff de Los Ángeles informaron acerca del inusual descubrimiento tras encontrar dentro de un auto el cuerpo sin vida de un hombre en el estacionamiento de un supermercado.

El hallazgo del cuerpo se realizó a las 4:30 de la tarde en el estacionamiento del supermercado Pavilions que está en el cruce de Santa Mónica Boulevard y San Vicente Boulevard en el vecindario de West Hollywood.

An investigation is underway after a body was discovered inside a parked car outside a Pavilions grocery store in West Hollywood https://t.co/tu8gtV7zWz

