La policía de Beverly Hills reprime por la fuerza una manifestación a favor de Trump

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Un grupo de partidarios del presidente Donald Trump se reunieron en Beverly Hills el sábado para un mitin, pero la policía declaró que esta era una reunión ilegal en el área.

#NOW: Air7HD is overhead a Pro-President Trump rally in Beverly Hills. A few hundred people are near the Beverly Hills sign. @ABC7 pic.twitter.com/FikB6TICM0 — Veronica Miracle (@ABC7Veronica) October 31, 2020

“Se ha declarado una asamblea ilegal cerca del letrero de Beverly Hills. Evite el área”, anunció BHPD poco antes de las 2:40 p.m. “El tráfico se ve afectado. BHPD y recursos de ayuda mutua están en escena”.

ADVISORY: Unlawful assembly has been declared near the Beverly Hills Sign. Avoid the area. https://t.co/k1o5cQ54ch — Beverly Hills Police (@BeverlyHillsPD) October 31, 2020

Los equipos SWAT, los agentes de policía local y la seguridad privada se desplegaron en Beverly Hills, en el condado de Los Ángeles, el sábado, en previsión de grandes disturbios relacionados con las elecciones en los próximos días.

BREAKING: Police have declared an unlawful assembly near the landmark Beverly Hills sign at Beverly Gardens Park. A "Freedom Rally Protest" had been scheduled at the location. pic.twitter.com/36vLTYavky — John A. Moreno (@morenojohn) October 31, 2020

Los funcionarios de la ciudad ya habían anunciado que harían esto, además de cerrar el lujoso Rodeo Drive, pero al parecer decidieron sacar el músculo con anticipación.

Y la confrontación se volvió violenta:

This is an American patriot being brutally beaten by armed DEMOCRAT-supported #Antifa scum. Where are our militias? If you can’t carry an American flag in Beverly Hills without being assaulted by armed Democrat mobs, we need to arm ourselves. pic.twitter.com/rwCg2he1Sb — James Woods (@RealJamesWoods) October 31, 2020

Se esperan cierres de calles en North y South Santa Monica Boulevard entre N. Bedford Drive y N. Crescent Drive.

Counter protesters have arrived and BHPD in riot gear form a line between the rally pic.twitter.com/uY5XPJ7EYK — Samuel Braslow (@SamBraslow) October 31, 2020

Cientos de partidarios de Trump se reunieron cerca del letrero de Beverly Hills en Santa Monica Boulevard, y varios de ellos ondearon banderas estadounidenses y pancartas a favor de Trump. La manifestación se promovió en las redes sociales. Allí había al menos un vehículo policial blindado.

Y luego llegaron manifestantes en una protesta en contra de esta.

Antifa Goons turned out to confront Trump supporters in Beverly Hills today at their MAGA March — they were there to cause violence! ⁦@AriDavidUSA⁩ was there pic.twitter.com/8oPPeHexyO — Jim Hoft (@gatewaypundit) October 31, 2020

A medida que se acerca el día de las elecciones, las empresas de Beverly Hills se han cerrado en respuesta a posibles disturbios.

El gobernado de California también advirtió esta semana que el estado está tomando precauciones por si ocurren manifestaciones violentas relacionadas con el resultado de las elecciones.