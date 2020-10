Beverly Hills prohibe las celebraciones de Halloween en su jurisdicción

La jurisdicción de Beverly Hills ha sido clara la noche del martes asegurando que no permitirán la realización de fiestas ni el popular “trick or treating” de puerta a puerta o incluso de carro a carro.

El Concejo Municipal de Beverly Hills, que a su vez es considerada parte de la ciudad de Los Ángeles, busca disminuir el riesgo de propagación del coronavirus y decidió de manera unánime la noche del pasado martes restringir las populares actividades del día de Halloween.

In an ongoing effort to promote and protect public health, the Beverly Hills City Council tonight approved an urgency ordinance that restricts Halloween activities in the City due to the ongoing COVID-19 pandemic. For more info, visit https://t.co/sXFvvMkR9v pic.twitter.com/g14DzE6t1n

— CityofBeverlyHills (@CityofBevHills) October 14, 2020